Тысячи минут в месяц: новая инфраструктура «МегаФона» попускает рекордный трафик в Сургуте

Оператор провел масштабную модернизацию в экономическом центре Ханты-Мансийского автономного округа — Сургуте. Специалисты «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование и завершили апгрейд еще нескольких объектов связи более чем для 400 тыс. жителей города, в результате территория покрытия сети стала шире, а голосовая связь еще надежнее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сургут входит в топ-3 наиболее «общительных» городов Югры. В среднем на одного горожанина приходится более 1,2 тыс. минут разговоров в месяц. Этот показатель постепенно растет. Так, в марте динамика составила сразу 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Для обеспечения стабильной работы сети на фоне высокого уровня использования голосовых и цифровых сервисов специалисты «МегаФона» обновили оборудование. Новая базовая станция появилась в районе набережной Ивана Кайдалова, а еще в нескольких локациях инженеры активировали дополнительные слои LTE.

Стабильный сигнал позволяет всегда оставаться на связи с близкими, обращаться за получением услуг в формате онлайн, решать вопросы в мессенджерах или с помощью звонков.

«Жители Сургута активно пользуются возможностями голосовой и цифровой связи — оформляют услуги дистанционно, учатся и работают в режиме онлайн, обмениваются новостями с друзьями. Обновление телеком-инфраструктуры в крупнейшем городе Югры позволило расширить зону покрытия и обеспечить максимальную скорость до 80 Мбит/с, чтобы сеть могла справляться с большим потоком трафика», — сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе.

С начала 2026 г. оператор построил и модернизировал уже более 20 объектов связи в Югре, в том числе в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах.