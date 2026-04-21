CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника Импортонезависимость
|

Впервые в России система ZALA «Геокосмос» обеспечила управление разными типами БВС

Разработанная компанией ZALA отечественная высокоточная система связи и навигации «Геокосмос» впервые в России обеспечила безопасное эшелонирование и дистанционное управление разнотипными БАС на расстояниях более 100 км без использования спутниковой связи. Об этом CNews сообщили представители ZALA.

17 апреля при участии госкорпорации по ОрВД, ГосНИИ ГА, АО «ГЛОНАСС», АО «НИАТ» и НИЦ «Телеком» успешно прошла демонстрация защищенной линии управления и контроля беспилотных авиационных систем и независимой навигации. Осуществлялся загоризонтный полет беспилотных летательных аппаратов ZALA T-20 и «АИСТ» («Дрон Солюшнс») параллельными курсами с эшелонированием по высоте без прямой радиовидимости с динамическим управлением. В ходе испытаний система «Геокосмос» подтвердила совместимость с бортовыми системами обоих производителей и соответствие требованиям пунктов поручения Президента России № 383 от 16.01.2026.

Технологии, заложенные в основе отечественной системы связи и навигации «Геокосмос», в ближайшей перспективе позволят создать единую суверенную экосистему управления и навигации для беспилотной авиации России, реализуя концепцию бесшовного цифрового неба в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

