«Элмир» и Fibo объявили о начале сотрудничества

ИТ-дистрибутор «Элмир» («Электронный мир») и российский вендор телекоммуникационного оборудования Fibo объявили о начале сотрудничества. В рамках партнерства решения Fibo будут доступны партнерам дистрибутора для задач операторов связи, корпоративных заказчиков, интеграторов и проектных организаций — от модернизации существующих сетей до строительства высокоскоростных магистралей и доступа.

Партнерство направлено на расширение проектного портфеля «Электронного мира» в сегментах оптических сетей и передачи данных, а также на повышение доступности инженерной экспертизы и складской поддержи по продуктам Fibo на российском рынке.

Портфель дистрибутора пополнился ключевыми продуктовыми направлениями Fibo для построения транспортной инфраструктуры и инфраструктуры доступа.

Отдельный фокус сотрудничества — проектные задачи DWDM: Fibo заявляет опыт реализации протяженных линий и готовность оперативно помогать с подбором архитектуры и спецификаций под бюджет и требуемые скорости.

Партнерство с Fibo усиливает проектную дистрибуцию компании «Элмир» в направлениях ИТ инженерные системы и сети/телеком, добавляя в портфель высокоскоростную оптику и компоненты транспортной сети. Это дает партнерам «Элмир» возможность закрывать больше задач под ключ — от подбора оптических модулей до построения DWDM-участков и сетей доступа, опираясь на финансовые, логистические и пресейловые сервисы дистрибутора.

Сотрудничество расширяет охват каналов продаж и упрощает выход в проекты через партнерскую сеть дистрибутора. Fibo получает дополнительную точку роста за счет системной работы с интеграторами и проектными командами, а также совместных маркетинговых и обучающих активностей. Комбинация продуктовой линейки Fibo и сервисных возможностей «Элмир» упрощает модернизацию сетей, ускоряет сроки проектных поставок и снижает риски совместимости в реальных внедрениях.

«Fibo предлагает широкую продуктовую линейку по оптике, xWDM и PON, а также обладает впечатляющей инженерной экспертизой. В связке с нашими финансовыми, складскими и логистическими сервисами это позволит партнерам быстрее запускать проекты и увереннее планировать поставки», – сказала Надежда Пчелинцева, директор по развитию проектного бизнеса «Элмир».

«Для нас сотрудничество с «Элмир» – это возможность сделать решения Fibo доступнее интеграторам и конечным заказчикам по всей России. Мы видим высокий спрос на масштабирование пропускной способности и на аккуратную модернизацию действующих сетей. Совместно мы обеспечим не только поставки, но и качественный пресейл: поможем подобрать совместимые трансиверы, спроектировать CWDM/DWDM участки, выбрать усилители и закрыть задачи доступа на PON или спроектировать инфраструктуру для проектов искусственного интеллекта», – сказал Максим Боровский, генеральный директор Fibo.

Продукты Fibo уже доступны для партнеров проектной дистрибуции «Элмир». Компании планируют совместные активности: продуктовые вебинары, технические консультации для пресейла, поддержку пилотных внедрений и другие активности для партнерского канала.