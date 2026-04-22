«ГПБ Мобайл» расширяет возможности для бизнеса: запущена услуга «Запись разговоров»

Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о расширении линейки цифровых продуктов для бизнеса и представил услугу «Запись разговоров». Услуга предназначена для корпоративных клиентов, которым требуются эффективные инструменты для мониторинга качества сервиса, фиксации договоренностей и анализа деловых переговоров.

Управление услугой «Запись разговоров» осуществляется через личный кабинет корпоративного клиента на официальном сайте «ГПБ Мобайл», где клиенты могут настраивать параметры работы услуги. После активации услуги система автоматически начинает фиксировать все входящие и исходящие вызовы.

В зависимости от выбранной опции услуги записи остаются доступны в личном кабинете в течение трёх или двенадцати месяцев с возможностью автоматического перевода аудиозаписей в текстовый формат или без неё. Все файлы в аудио- и текстовом виде остаются доступными в интерфейсе личного кабинета корпоративного клиента.

Стоимость услуги определяется выбранным набором опций: сроком хранения данных, наличием преобразования аудиозаписей в текст, а также опцией автоинформатора о записи звонка. Минимальный пакет с хранением записей в течение трёх месяцев составляет 250 рублей/месяц.

«Мы понимаем, что для современного предпринимателя важна не только качественная связь, но и инструменты для контроля качества сервиса и защиты интересов компании. Наше решение позволяет не просто хранить аудиоархив, но и эффективно работать с данными благодаря функции текстовой расшифровки, превращая обычный звонок в структурированный рабочий документ», — отметила Анастасия Спешилова, генеральный директор «ГПБ Мобайл».

«ГПБ Мобайл» предлагает ряд дополнительных цифровых продуктов, позволяющих решать комплексные задачи бизнеса. Помимо корпоративной сотовой связи, экосистема «ГПБ Мобайл» включает в себя услугу по мониторингу кадров и транспорта, сервис по SMS-информированию клиентов и обеспечение объектов облачным интернетом. Кроме того, мобильный оператор предоставляет решения для управления M2M-устройствами и услуги «связь под ключ», направленные на усиление сигнала и повышение качества связи.