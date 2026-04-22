МТС обеспечила стабильной связью еще более 500 дачных участков в Нижнем Новгороде

МТС в преддверии нового дачного сезона установила новое телеком-оборудование LTE в районе еще двух садовых товариществ — «Факел» и «Мыза». В результате модернизации сети высокоскоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь стали доступны для более чем 500 дачных участков в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После запуска новой базовой станции МТС абоненты получили возможность использовать мобильную передачу данных для доступа к цифровым сервисам, включая платформы онлайн‑образования, инструменты удаленной работы и системы дистанционного мониторинга объектов недвижимости.

«Современная дача — это уже не просто грядки и отдых, а полноценная среда для жизни и работы. Цифровизация загородной жизни — один из ключевых приоритетов МТС в Нижегородской области. Мы видим, как растет спрос на качественный интернет на дачах: люди работают удаленно, дети учатся онлайн, владельцы участков контролируют безопасность и коммуникации через смартфоны. Установка новой базовой станции в СНТ "Факел" и "Мыза" — это не просто расширение покрытия, это создание комфортной цифровой среды для сотен семей», — сказал Андрей Белов, директор МТС в Нижегородской области.

Реализация проекта стала частью региональной программы МТС по повышению качества услуг в малых населенных пунктах и садоводческих объединениях. В марте 2026 г. МТС обеспечила стабильной связью свыше 1000 дачных участков в восьми садовых некоммерческих товариществах Нижнего Новгорода: «Автомобилист‑50», «Виктория», «Огонек‑1», «Адонис», «Родничок», «Тюльпан», «Солнышко‑31» и «Память».