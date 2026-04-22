МТС прокачала связь в селе, куда не советуют ходить парням

Компания МТС улучшила мобильную связь в Республике Алтай. Специалисты модернизировали телеком-оборудование в селе Паспаул. Оно находится на федеральной трассе Р-256 Телецкий тракт. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В ходе работ в селе специалисты увеличили ёмкость сети, то есть её способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества.

В селе Паспаул живут около 1200 человек, а еще это место — одна из точек по пути туристов к Телецкому озеру. С давних времён местные жители собирают здесь кедровые орехи, чернику, клюкву, черемшу, папоротник и лекарственные растения. Окрестности рядом с Паспаулом известны своими грибными местами. Местные жители также предлагают сопровождение туристов на охоту на мелкого и крупного зверя. В селе можно приобрести изделия из лозы, а также резные деревянные и каменные работы местных мастеров.

По одной версии, название села переводится с алтайского как «Не ходи, парень», а по другой — связано со словом «Баспаул», что означает «большой аул».

«Для жителей и гостей Паспаула стабильный мобильный интернет сегодня — базовая потребность: он нужен для связи с близкими, учёбы и работы, доступа к госуслугам, навигации и вызова экстренных служб. В туристический сезон нагрузка на сеть заметно растет, поэтому важно не только расширять покрытие, но и увеличивать ёмкость сети, чтобы скорость оставалась высокой даже в часы пик», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок
Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок цифровизация

Другие материалы рубрики

Принцип Парето в мобильной безопасности: почему защита от реверс-инжиниринга дает максимальный эффект

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

Российский разработчик представил смартфоны, где пользователь может отключать все датчики на уровне системы

В российских самолетах Ту-214 начали ставить отечественные комплексы для доступа в интернет

ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин

Сотовые операторы обогатятся на платной регистрации смартфонов в базе IMEI. Все оплатят россияне из своего кармана

Техника

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще