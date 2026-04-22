Виртуальная АТС от ТТК становится омниканальной платформой для звонков и чатов в одном окне

«ТрансТелеКом» объявляет об официальном запуске «Корпоративного мессенджера» в сервисе «Виртуальная АТС» (ВАТС). После успешного завершения бета-тестирования функционал стал доступен всем пользователям облачной телефонии от ТТК. Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

С запуском «Корпоративного мессенджера» ВАТС от ТТК становится омниканальным решением: голосовые и текстовые коммуникации с клиентами и коллегами теперь ведутся в одном окне. А интеграция с CRM позволяет держать всю историю взаимодействий с клиентом под рукой. Приложение, в котором собраны звонки и рабочие чаты, бесшовно интегрируется в бизнес-процессы любой компании. Платформа помогает командам быстрее взаимодействовать, защищает от утечек служебной информации и упрощает управление сотрудниками.

Корпоративный мессенджер сочетает в себе полноценный софтфон (программный телефон) и систему чатов. Все инструменты синхронизированы с веб-интерфейсом АТС. Сотрудник может совершать и принимать вызовы, не переключаясь между приложениями, а карточка контакта дает полный контроль над звонком: удержание, перевод, добавление участников, создание аудиоконференции, выбор исходящего номера. Руководители получают прозрачную книгу контактов, синхронизированную с интерфейсом АТС.

Новый функционал упрощает адаптацию персонала. При добавлении сотрудника его контакт автоматически появляется у всех коллег. При увольнении достаточно удалить профиль в АТС – доступ к корпоративному чату закроется мгновенно, без необходимости чистить переписки вручную.

«Современный бизнес требует многоканальности и высокой концентрации сотрудников. Мы создали решение, которое четко разделяет рабочее и личное общение. В мессенджере нет отвлекающего контента – только задачи и клиенты. Это прямой путь к росту продуктивности», – сказал Петр Попов, начальник отдела развития продуктов АО «Компания ТрансТелеКом».

«Виртуальная АТС» от ТТК – это полностью российская омниканальная платформа: облачная телефония без привязки к офису и физической АТС, объединенная с корпоративным мессенджером и интеграцией с ведущими CRM России. Сервис включает многоканальные номера с интеллектуальным IVR-меню, запись всех разговоров, детальную статистику по звонкам и нагрузке на менеджеров. Управлять коммуникациями можно через личный кабинет или мобильное приложение.

