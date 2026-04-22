Жители Пермского края могут приобрести SIM-карты МТС на «Авито»

На платформе «Авито» появился раздел, в котором жители Пермского края могут приобрести SIM-карты операторов связи. Продавцами выступают официальные магазины российских телеком-компаний, представленных в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Как сообщили в пресс-службе ресейл-платформы, пользователю доступен самостоятельный выбор номера и региона подключения. Забрать SIM-карту можно в ближайшем пункте выдачи заказов. После получения ее потребуется зарегистрировать на портале «Госуслуги» — посещение салона связи для этого не является обязательным.

Крупные операторы начали предлагать SIM-карты дистанционно еще в 2020 г., размещая их на маркетплейсах, например, на Ozon. В сегменте ресейл-платформ первой такой формат продаж в 2025 г. протестировала компания МТС.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу цифровизация

В МТС отмечают, что около 35% покупок SIM-карт — как в офлайн-точках, так и онлайн — связаны с обновлением смартфона. Поскольку за новым устройством потребители часто обращаются именно на ресейл-площадки, появление на них SIM-карт стало логичным шагом, который сокращает путь от приобретения телефона до его подключения к сети.

По информации «Авито», интерес к смартфонам на вторичном рынке продолжает расти. Если в IV квартале 2025 г. на ресейл-сегмент приходилось 69% продаж устройств, то в I квартале 2026 г. этот показатель увеличился до 71%.

