Интеграция сервисов «Телфин» и CURS24 повышает качество бизнес-коммуникаций

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил об интеграции виртуальной АТС «Телфин.Офис» с системой CURS24. Связка бизнес-приложений создает бесшовный рабочий процесс, обеспечивая свободный обмен данными между телефонией и CRM, повышая общую производительность, а также качество взаимодействия с клиентами. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Интеграция CURS24 и АТС «Телфин.Офис» создает единую экосистему, которая объединяет все каналы связи и позволяет более целостно управлять коммуникациями с клиентами. Благодаря связке приложений компании могут не только вести базы, но и полностью автоматизировать процесс приема и обработки звонков, что влияет на рост продаж и лояльность покупателей.

Теперь при поступлении входящего обращения CURS24 создает новую заявку. Даже если звонок не был принят, система фиксирует его. Это позволяет менеджерам оперативно связаться с клиентом и не терять возможности для продаж. Данные по контактам гарантируют, что ни один запрос не будет упущен, а вся информация сохранится для последующего анализа.

В CRM также отображается статистика звонков, включая записи разговоров с возможностью прослушать и скачать аудиофайлы. Это дает менеджерам полное представление о предыдущих взаимодействиях и помогает строить долгосрочные отношения с клиентами.

Безопасность

Кроме того, у пользователей сервисов CURS24 и «Телфин» появилась возможность настройки голосового меню и автоматического распределения входящих вызовов между менеджерами. Умная маршрутизация звонков оптимизирует нагрузку на сотрудников и увеличивает скорость обработки обращений.

«Виртуальная АТС «Телфин.Офис» стала частью экосистемы CURS24. Эта коллаборация сервисов позволяет нашим общим клиентам получить максимум пользы от современных коммуникаций и CRM-решений, делая их бизнес более организованным и результативным. Пользователи приложений могут совершать и принимать звонки с помощью компьютера, планшета или смартфона, находясь в любой точке мира. Такое решение существенно повышает их мобильность и клиентоориентированность, гарантируя непрерывную связь с покупателями», — сказал Талгат Аликпаров, руководитель проекта CURS24.

