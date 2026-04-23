«МегаФон»: в какие регионы и страны звонят жители Северной Осетии

Жители республики стали в два раза чаще общаться по телефону. Если весной 2025 г. один человек в среднем проговаривал по 2 часа 18 минут в месяц, то за тот же период 2026 г. — уже по 4,5 часа. Об этом сообщают специалисты «МегаФона» с опорой на обезличенную статистику абонентов.

Как показывает аналитика больших данных оператора, горожане в Северной Осетии не так общительны, как сельские жители. Они проводят «на телефоне» в среднем 4 часа в месяц, тогда как сельчанам нужно 4 часа 45 минут. Среди городов самые высокие цифры по времени разговоров показывают Владикавказ и Моздок. Среди малых населенных пунктов — поселок Мизур и село Хаталдон. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Любимые собеседники в регионах России у жителей Северной Осетии неизменны. Лидирует Ставропольский край, на который приходится почти 40% междугородних звонков из республики. Далее следуют Москва и Санкт-Петербург: их показатели равны 27% и 14% соответственно. Замыкают «пятерку» Красноярск и Карачаево-Черкесия с долями 5% и 3%. В сегменте звонков за рубеж также без изменений. В 2026 г. абоненты из региона чаще всего звонят в Грузию, Турцию и Казахстан.

«Чтобы каждый абонент получал именно те услуги, которые ему полезны, мы используем собственную платформу с интегрированной нейросетью. Платформа в режиме реального времени обрабатывает массивы данных о клиентах, чтобы сформировать его цифровой профиль и направлять коммуникацию в удобные каналы связи — СМС, звонок голосового робота, чат-бот или мобильный личный кабинет. Это помогает не думать о технических деталях, а наслаждаться разговорами с близкими», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.