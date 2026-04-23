МТС расширила гигабитную сеть в Кирове и Кирово-Чепецке

МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Кировской области. В результате расширения телеком-инфраструктуры техническая возможность подключения к гигабитному интернету появилась еще у тысячи семей в Кирове и Кирово-Чепецке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной домашний интернет от МТС стал доступен жителям еще 12 многоквартирных домов. Воспользоваться гигабитным интернетом теперь могут жители Кирово-Чепецка, проживающие на проспекте Мира, улицах Луначарского и Алексея Некрасова. В Кирове доступ к гигабитной сети появился в домах на улицах Свободы и Полевая.

Скорость 1 Гбит/с десятикратно превосходит стандартный показатель в 100 Мбит/с. Подобной пропускной способности канала достаточно для бесперебойного просмотра потокового видео в формате 4K сразу на нескольких экранах, участия в видеоконференциях в режиме реального времени без технических задержек, быстрой загрузки объемных файлов и корректной работы современных онлайн-игр. Помимо этого, гигабитная сеть выступает базой для функционирования устройств «умного дома»: камер видеонаблюдения, контроллеров протечек, систем управления микроклиматом и прочего оборудования, требующего устойчивого соединения.

В дополнение к расширению технических возможностей подключения, абоненты могут оптимизировать свои расходы на связь, объединив домашний интернет с другими услугами в единый пакет. Использование такого решения позволяет сократить ежемесячные расходы до 40%.

В 2025 г. МТС подключила к высокоскоростному домашнему интернету свыше 19 тыс. домохозяйств в 240 жилых домах Кировской области. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.