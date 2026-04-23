RVi GROUP продемонстрировала решения для промышленного видеомониторинга

На выставке Securika Moscow 2026 компания RVi GROUP представила решения видеонаблюдения для работы в особо сложных условиях. Среди них – взрывозащищенные видеокамеры четвертой серии и биспектральный тепловизор.

На международной выставке средств охраны и противопожарной защиты RVi Group показала видеокамеры четвертой серии. Первой представили RVi-4CFT-HS50-M.02F2.8/A – взрывозащищенную IP-видеокамеру. Благодаря компактным размерам камера востребована в проектах и локациях с повышенными требованиями к габаритам и массе оборудования. Корпус из нержавеющей стали рассчитан на видеомониторинг в условиях агрессивного воздействия окружающей среды. Электроника камеры реализует все современные технологии видеонаблюдения, в том числе расширенные функции видеоаналитики (детекция лиц, детекция объектов с классификацией «человек/автотранспорт», вторжение в зону, пересечение линии, праздношатание, движение в запрещенном направлении).

Кроме того, компания презентовала RVi-4CFT-AS221-M.04Z2/B-SFD – взрывозащищенную видеокамеру в алюминиевом корпусе с расширенной видеоаналитикой. Среди алгоритмов аналитики – детекция дыма и пламени. Благодаря этому данная модель может выступать как самостоятельное средство для оперативного выявления возгораний и задымления помещений и территории, так и как средство вспомогательной верификации для традиционных устройств охранно-пожарной сигнализации.

Оба решения применяются для видеомониторинга во взрывоопасных зонах классов «1» и «2», для эксплуатации при повышенном агрессивном воздействии окружающей среды и химических коррозирующих реагентов.

На выставке также представили тепловизионные видеокамеры (тепловизоры). Они позволяют вести мониторинг ключевых технологических узлов предприятий в тепловизионном спектре, осуществлять контроль на больших расстояниях и в условиях полной темноты, когда даже возможностей видеокамер класса High-End, работающих в видимом спектре, недостаточно.

Среди других представленных решений — моноспектральный тепловизор. Он формирует изображение в тепловизионном спектре, оснащён высокоточной функцией измерения температуры объектов в кадре (диапазон от –20°C до +150°C с точностью ±2°C или ±2%), расширенным набором алгоритмов видеоаналитики, включая классификацию объектов «человек / автотранспорт».

Ещё один представленный продукт — биспектральный тепловизор RVi-4TVC/BS-256L3.5/M1L1-T — решение для видеомониторинга ключевых технологических узлов предприятий. В едином корпусе устройства объединили возможности традиционного моноспектрального тепловизора и интегрированной видеокамеры видимого спектра. Благодаря этому можно получать информацию о событиях в разное время суток, детектировать дым и пламя. Помимо этого, предусмотрен гибридный режим отображений — синтезированное изображение из тепловизионного кадра и кадра видимого спектра. Кроме того, в устройстве реализована функция световой и звуковой сигнализации — это позволяет персоналу быстрее реагировать на нештатные ситуации.

Из новинок на стенде представили программно-аппаратный модуль нейросетевой аналитики RVI AI BOX. Это компактное и мощное устройство на базе искусственного интеллекта, предназначенное для обработки видеопотоков в режиме реального времени без передачи данных в облако. Модуль поддерживает до 16 каналов видео одновременно, реализует на борту видеоаналитику (распознавание лиц, поведенческий анализ, детекцию объектов, контроль очередей и другое) за счёт встроенного AI-чипа, отличается компактным форм-фактором, интегрируется с R-Operator, поддерживает локальное хранение и работает автономно даже без интернета. Применяется в ритейле (анализ трафика), на транспорте (мониторинг пассажиропотока и контроль безопасности), на производстве (контроль СИЗ и соблюдение правил безопасности), в системах городской безопасности (умные перекрёстки, поиск по лицам).

«Новая серия камер может не только работать в химически агрессивных и взрывоопасных средах, но и выявлять потенциально опасные ситуации уже на ранних этапах. Например, детектировать огонь до того, как задымление перейдёт в локальное возгорание, что особенно важно для крупных промышленных объектов и территорий с протяжённым периметром», — отметил Антон Фролов, директор по развитию RVi Group.

RVi Group — российский разработчик решений для видеонаблюдения и безопасности. Продукты компании используются на промышленных объектах, в транспортной инфраструктуре, коммерческой недвижимости и социальных учреждениях.

Рекламаerid:2W5zFJoGRDKРекламодатель: АО «ЭрВиАй Групп»ИНН/ОГРН: 6453154313/1176451030051Сайт: https://rvigroup.ru

