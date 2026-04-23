CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в более 30 странах мира

T2, российский оператор мобильной связи, бесплатно предоставит абонентам безлимитный интернет в 34 странах мира. Клиенты популярных тарифных планов могут ежедневно пользоваться услугой безлимитного интернета за границей без дополнительной платы: 15 дней для всех роумеров и 22 дня для пользователей подписки MiXX. Об этом CNews сообщили представители T2.

В период действия акции Т2 ежедневно будет предоставлять абонентам в роуминге услугу бесплатного безлимитного интернета. Клиенты планов Premium, Black, «Мой онлайн+», «Везде онлайн» и ряда корпоративных тарифов получат 15 дней пользования сервисом в любой из участвующих стран. Клиенты с подпиской MiXX версий S, M и Max смогут пользоваться бесплатным трафиком в течение 22 суток. Если трафик понадобится на большее количество дней, абонент сможет продолжить пользоваться безлимитным интернетом согласно стандартным условиям.

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично

Предложение действует в Турции, Таиланде, Грузии, Китае, Армении и других странах.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «Мы в Т2 продолжаем делать международные поездки удобнее, устраняя технические и финансовые барьеры в коммуникации. Совсем недавно мы отменили роуминг на исходящие звонки на все российские номера. Новый продукт создан специально для отпускников и деловых путешественников, которым важен комфортный объем интернет-трафика. Мы уверены, что данное предложение станет надежным цифровым спутником в долгожданных поездках».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Принцип Парето в мобильной безопасности: почему защита от реверс-инжиниринга дает максимальный эффект

Нобелевский лауреат по экономике: Массовое внедрение ИИ приведет к хаосу и значительному росту неравенства

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Киберполиция России создала тест для проверки безопасности домашнего Wi-Fi

Сбербанк создает новый бренд без слова банк, чтобы объединить в нем свои нефинансовые ИТ-продукты

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще