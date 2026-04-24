МТС обеспечила высокоскоростным интернетом бывшую столицу Корякии

МТС обеспечила поселок Тиличики – административный центр Олюторского района Камчатского края – стабильным высокоскоростным интернетом четвертого поколения. Жители и организации впервые получили доступ к современным цифровым сервисам на скорости LTE после перевода местной сети связи со спутника на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) и модернизации оборудования. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели модернизацию оборудования, что позволило перевести абонентов с технологий 2G и спутниковой связи на современный наземный 4G. Подключение к ВОЛС кратно увеличило пропускную способность и стабильность канала, устранив ключевое ограничение для цифрового развития территории.

«Тиличики — это не просто удаленный поселок, это административный, социальный и логистический центр для всего Олюторского района. Перевод такого поселка на современную цифровую инфраструктуру — это стратегическая задача. Как только в направлении района провели ВОЛС, мы оперативно начали работу по переводу оборудования. Раньше спутниковый канал сдерживал развитие: видеосвязь прерывалась, доступ к данным был медленным. Теперь у районной администрации, больницы, школ и местных предпринимателей есть тот же качественный инструмент для работы и коммуникации, что и в крупных городах. Это фундамент для развития телемедицины, дистанционного образования и цифровых сервисов для жителей всего района», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Работы в Тиличиках стали продолжением масштабной программы МТС по переводу связи со спутника на севере Камчатского края. Ранее компания уже перевела на ВОЛС и обеспечила 4G-интернетом села Ивашка, Карага, Кострома, Тымлат и Оссора в соседнем Карагинском районе.

Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Опубликованы судебные документы с «нелестными фактами» об Илоне Маске и OpenAI

Принцип Парето в мобильной безопасности: почему защита от реверс-инжиниринга дает максимальный эффект

ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора, готовившийся через Telegram

Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ

Треть интернет-провайдеров России оказалась под угрозой исчезновения из-за нового лицензирования

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще