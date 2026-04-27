Цифровой рывок на севере: «МегаФон» обновил сеть для 22 тысяч жителей Воронежской области

«МегаФон» модернизировал сеть сразу в двух локациях на севере Воронежской области. Свыше 22 тыс. человек, проживающих в Семилукском и Новоусманском районах, теперь могут пользоваться более быстрым и стабильным интернетом на территории своих населенных пунктов. Улучшение работы сети особенно важно для тех, кто использует интернет для работы или учебы из дома. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Семилукском районе изменения коснулись сел Старая Вердуга и Нижняя Вердуга, а также поселка городского типа Латная. Ускоренная передача данных в смартфонах поможет жителям эффективнее решать бытовые задачи, связанные с онлайн-банкингом, навигацией, видеозвонками или доступом к государственным услугам. Кроме этого, становится доступнее и удаленная работа, так как можно проводить видеоконференции и обмениваться файлами с коллегами. Доступ к современным цифровым инструментам поможет малому бизнесу работать эффективнее за счет внедрения цифровых сервисов.

В Новоусманском районе аналогичные работы были проведены в поселках Шуберское и Отрадное, а также в селе Рыкань.

«При развитии инфраструктуры мы опираемся на анализ нагрузки на сеть и учитываем обратную связь от пользователей для своевременного выявления точек роста. Инвестиции в обновление сети в Семилукском и Новоусманском районах являются частью долгосрочной стратегии развития инфраструктуры в регионе, — сказала директор «МегаФона» в Воронежской области Мария Мамедова. — Теперь жители этих территорий могут рассчитывать на стабильную работу и быструю загрузку мобильных приложений и сервисов при видеообщении, обращении к интернет-платформам для учебы и работы, просмотре контента онлайн-кинотеатров».

Техническая реализация проекта основана на симбиозе двух решений. Рефарминг позволяет оператору перераспределять существующие частотные ресурсы в пользу более эффективных стандартов связи. А активация дополнительного среднечастотного слоя обеспечивает увеличение территории покрытия и скорости передачи данных. Инженеры «МегаФона» тщательно спланировали работы, чтобы минимизировать влияние на пользователей в процессе обновления оборудования и настройки параметров сети.

Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера
Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера

