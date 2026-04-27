CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в торговле
|

«ВсеИнструменты.ру» и «Сибур» ускорили процесс закупок инструментов за счет прямого обмена данными

Нефтехимическая компания «Сибур» в рамках стратегического партнёрства 2025 г. с онлайн-гипермаркетом «ВсеИнструменты.ру» внедрила ИТ-интеграцию для прямого обмена данными. Это позволяет централизовать закупки инструмента и оборудования, резко снижая трудозатраты закупщиков и ускоряя поставки для производственных площадок. Об этом CNews сообщил представитель «ВсеИнструменты.ру».

Взаимодействие организовано через сервис электронного обмена данными: заявки поступают на площадку и дублируются на почту. Куратор «ВсеИнструменты.ру» подтверждает позиции, после чего данные возвращаются в «Сибур» для обработки. Такая схема минимизирует ручную переписку, сокращает цикл согласования и высвобождает ресурсы для ключевых задач.

Ключевой этап — сопоставление каталогов около 30 тыс. единиц товаров. Это автоматизирует подбор позиций под нужды «Сибура», сокращая время на поиск. Процесс активно развивается, завершение этапа запланировано до конца II квартала 2026 г.

«Проект по автоматизации и цифровизации закупок инструмента с «ВсеИнструменты.ру» крайне значим для «Сибура». Он позволяет максимально автоматизировать размещение заказов на наиболее транзакционную номенклатуру, снижая трудоёмкость на стороне закупщиков. Мы даём заказчикам инструмент для обеспечения текущих потребностей с минимальными сроками поставки. Таким образом, все в выигрыше: минимальная трудоёмкость, короткие сроки и гарантированная поставка инструмента», — сказала Надежда Данилова, директор по материально-техническому обеспечению компании «Сибур».

Стратегический характер партнёрства — в централизации закупок у надёжного поставщика с широким ассортиментом. Наиболее востребованы категории ручного, электро- и искробезопасного инструмента, складского оборудования, товаров для офиса, сантехники.

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях Цифровизация

Для повышения качества сервиса и ускорения логистики «ВсеИнструменты.ру» открыла ПВЗ в Тобольске — ближайший к крупной производственной площадке «Сибура». Он обеспечивает оперативные поставки для «ЗапСибНефтехима» и подрядчиков, сокращая сроки минимум в два раза.

«Автоматизация корпоративных закупок — ключевой тренд B2B-рынка. ИТ-интеграция позволяет «Сибуру» решать задачи централизации и прозрачности системно, освобождая ресурсы для стратегических инициатив», — сказал Сергей Кузин, директор по работе с корпоративными клиентами «ВсеИнструменты.ру».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

