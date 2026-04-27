Забайкальская Адриановка получила скорости 120 Мбит/с

Новое качество телеком-сети получили жители Адриановки в Забайкальском крае и абоненты, проезжающие по железной дороге мимо поселка. Специалисты «МегаФона» установили в населенном пункте при ж/д станции базовую станцию, значительно улучшившую качество связи и интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Железнодорожные магистрали Забайкалья играют ключевую роль в логистике и транзите грузов, а также являются зоной активного перемещения пассажиров. Теперь абоненты, проезжающие через Адриановку, могут пользоваться видеосвязью, отправлять сообщения и делать интернет-запросы в браузере без задержек, а местные жители получили надежный канал связи для повседневных и рабочих задач.

На построенной базовой станции инженеры задействовали низкие и средние частотные спектры – они обеспечивают широкое покрытие сотовой сети, уверенный прием сигнала на значительной территории и позволяют находиться онлайн большему количеству активных пользователей. Кроме того, использовался и высокочастотный диапазон, который увеличил интернет-скорости до 120 Мбит/с.

«Через Адриановку проходит ключевой участок Транссибирской магистрали, обеспечивающий перевозки между центром России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая стыковку с Китаем – Забайкальская железная дорога. Мы усилили сеть в самом поселке при станции и на ж/д дороге, чтобы обеспечить стабильное покрытие и комфортное использование цифровых сервисов для наших абонентов. Теперь сеть здесь работает так же четко, как и в городе, позволяя людям оставаться на связи с близкими в любой момент. Ранее мы усилили телеком-покрытия рядом с другими станциями: в Урюме, Зудыре и Ковекте Чернышевского района», — сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

