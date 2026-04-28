Более половины продуктовых инициатив не достигают целей, а базовая экспертиза в командах сократилась вдвое

Несмотря на активное внедрение ИИ и рост скорости разработки, качество продуктовых решений в крупных компаниях остается уязвимым. Более 53% продуктовых инициатив не достигают заявленных целей. При этом треть российских компаний запускают новые продукты еженедельно, а 32% одновременно разрабатывают до 100 сервисов. Это говорит о том, что ключевая проблема сегодня связана не со скоростью запуска, а с качеством продуктовых решений и уровнем компетенций команд. Об этом CNews сообщили представители ФРИИ.

К такому выводу пришел Центр корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» по итогам ежегодного исследования продуктовых компетенций за 2025 г. В рамках исследования эксперты оценили навыки более 1 тыс. специалистов из ИТ, телекома, промышленности и финтеха. Исследование проводится уже пятый год и позволяет компаниям оценивать зрелость продуктовой экспертизы, выявлять дефицитные компетенции и точнее формировать программы развития команд.

Исследование показывает, что ключевые сложности в продуктовой разработке у компаний по-прежнему возникают на этапе Discovery – в исследованиях и проверке гипотез. Даже при активном развитии инструментов и внедрении ИИ уровень компетенций в этой зоне несколько лет подряд остается ниже экспертной нормы.

Анна Русакова, директор Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ»: «Мы проводим это исследование уже пятый год, чтобы компании могли объективно оценить уровень своей продуктовой экспертизы и увидеть зоны, которые требуют развития в первую очередь. Результаты показывают, что одного знания инструментов и методологий недостаточно. Для развития компетенций нужны рабочие процессы, управленческие механизмы и готовность компании инвестировать ресурсы в этап Discovery. Пока именно этого многим крупным корпорациям не хватает, даже несмотря на очевидные риски слабой проверки гипотез и поверхностного понимания клиента».

В 2025 г. 74% оцениваемых специалистов показали средний уровень продуктовой экспертизы против 78% годом ранее. Доля специалистов с продвинутым уровнем после снижения до 3% в 2024 г. восстановилась до 12%. При этом доля базовой продуктовой экспертизы продолжила сокращаться и за несколько лет снизилась более чем вдвое – с 31% до 14%.

Одно из возможных объяснений этой динамики – активное использование ИИ в продуктовой работе. Уже 56% компаний сообщили, что интегрировали нейросети в свои процессы. Это помогает командам быстрее справляться с задачами, связанными с обработкой и структурированием данных, и в ряде случаев выходить на уровень задач, который раньше требовал более высокой продуктовой квалификации. Однако такая модель несет и риски. Нейросети пока не могут заменить продуктового специалиста в ключевых зонах: формулировании гипотез, проектировании экспериментов, анализе рынка и других полевых задачах. В результате компании могут ускорять разработку, не усиливая при этом качество продуктового мышления, а значит – создавать похожие друг на друга и нежизнеспособные продукты. В этих условиях главным конкурентным преимуществом становится не скорость запуска, а качество продуктовых решений.

В телекоме ситуация самая сложная: это единственный сегмент, где одновременно снижаются и уровень экспертизы, и зрелость продуктовых навыков. Чтобы приблизиться к среднерыночному уровню, отрасли, вероятно, потребуется не точечное обучение, а более глубокий пересмотр самой продуктовой модели.

Исследование показывает, что ключевые ограничения в продуктовой работе компаний сегодня связаны с качеством решений и проверкой гипотез. На это влияет не только базовая подготовка сотрудников, но и отсутствие внутри компаний условий для развития необходимых навыков. В результате этап Discovery часто воспринимается как второстепенный, а ошибки начинают масштабироваться. Отдельно в исследовании выделяется CJM как самая слабая компетенция: при том, что именно она помогает понять реальный путь пользователя, средний уровень владения этим навыком не превышает 44% от нормы.