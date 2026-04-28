Больше каналов: «Триколор» удвоит число транспондеров на 56°

«Триколор» и ГП «Космическая связь» достигли договоренности об аренде оператором дополнительных транспондеров на спутнике «Экспресс-АТ2», который в начале апреля 2026 г. был переведен с орбитальной позиции 140° на 56°. Данный шаг направлен на развитие канального плана «Триколор». Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

«Триколор» возьмет в аренду на «Экспресс-АТ2» еще четыре транспондера. Таким образом, оператор задействует для вещания с 56° восемь транспондеров. Аренда дополнительных мощностей на спутнике позволит «Триколор» расширить для клиентов количество телеканалов. В мае 2026 г. абонентам, принимающим сигнал со спутника «Экспресс-АТ2», будут доступны порядка 200 телеканалов, в том числе и в формате HD.

цифровизация

«"Триколор" продолжает восстанавливать вещание на орбитальной позиции 56°. Мы делаем все возможное, чтобы после потери спутника "Экспресс-АТ1" абоненты имели полноценный канальный план в высоком качестве. Аренда дополнительных транспондеров — еще один шаг в этом направлении. Сегодня мы вещаем с трех орбитальных позиций, задействовав четыре спутника, и хотим, чтобы у каждого клиента, вне зависимости от того, на какой спутник настроена антенна, была возможность смотреть любимый контент», — сказал коммерческий директор «Триколор» Олег Стручковский.

С середины апреля 2026 г. абоненты «Триколор» принимают ТВ-сигнал с трех орбитальных позиций: 36° («Экспресс-АМУ1» и Eutelsat 36D), 75° (ABS-2A) и 56° («Экспресс-АТ2»).

