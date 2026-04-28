Для омской Элиты «МегаФон» улучшил мобильную связь и ускорил интернет

Более надежную связь и быстрый интернет получили жители села Элита Омской области. «МегаФон» впервые установил телеком-оборудование на территории населенного пункта, благодаря чему значительно повысил качество услуг для действующих и будущих абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Элита Москаленского района расположена примерно в ста километрах от Омска. Ранее связь здесь обеспечивалась за счет базовых станций в соседних поселках: Заря Свободы, Москаленки, Клаус. Появление телеком-оборудования непосредственно в селе позволило специалистам улучшить качество мобильной связи и ускорить интернет.

Инженеры «МегаФона» задействовали несколько частотных диапазонов 4G: низкочастотный обеспечивает максимально широкое покрытие и позволяет сигналу легко проникать сквозь стены зданий. Среднечастотный диапазон гарантирует оптимальную емкость сети и быструю передачу данных. При этом высота мачты базовой станции составляет 38 метров для охвата большой территории со сложным рельефом. Теперь даже в часы пик на сети приложения и видео будут загружаться мгновенно, отправка документов пройдет без зависаний, видеозвонок не прервется.

«В селе Элита, где проживает около тысячи человек, оператор впервые установил собственное оборудование, сделав для местных жителей решение многих вопросов онлайн еще комфортнее. Согласно замерам специалистов, максимальная скорость передачи данных может достигать 100 Мбит/с, средняя составляет около 30 Мбит/с. У абонентов появилась возможность не только быстро справляться с рабочими задачами, но и приятно проводить время, например, за просмотром развлекательного контента», – сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Омской области Алексей Полонский.

