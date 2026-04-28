CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Еще в трех селах Ножай-Юртовского района заработала связь МТС

МТС подключила к своей сети населенные пункты Стерч-Керч, Шуани и Малые Шуани Ножай-Юртовского района Чеченской Республики. Связь и цифровые сервисы компании стали доступны более чем 1000 местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Местные жители смогут звонить и выходить в интернет из любых точек своих населенных пунктов. С помощью сети МТС они могут пользоваться важными цифровыми сервисами – Госуслугами, онлайн банками, мессенджерами, социальными сетями.

Ножай-Юртовский район – один из самых отдаленных уголков региона, который при этом постоянно набирает популярность у туристов. Расширение сети позволит гостям Чеченской республики посещать не только уже известные достопримечательности района, но и в сопровождении связи открывать для себя новые места.

«До конца года мы запустим связь еще в двух селах Ножай-Юртовского района. Таким образом покрытие центральной части района значительно увеличится. Это повысит уровень безопасности в предгорной и горной части района, а также подарит местным жителям цифровой комфорт», – сказал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

