CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Каждый второй россиянин пользуется мобильным интернетом за границей

По данным опроса, проведенного магазином приложений RuStore, мобильный интернет во время поездок за границу — важная часть комфорта в путешествиях — так считают 72% участников. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Опрос проводился среди читателей портала Hi-Tech Mail. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек из разных регионов России.

При этом 38% респондентов признались, что вообще не подключают мобильный интернет за рубежом. Среди тех, кто выходит в сеть в поездках, чаще всего выбирают туристические SIM-карты — 24%, роумингом пользуются также 24%, а eSIM от международных операторов заранее подключают 14%.

Опрос также показал, что лишь малая часть россиян предпочитает заранее готовиться к поездке. Только 19% респондентов когда-либо активировали eSIM заранее, чтобы избежать проблем со связью за границей. 49% ни разу не подключали eSIM до поездки.

«Результаты опроса показывают разрыв между ожиданиями пользователей и их реальным поведением. Мобильный интернет за границей воспринимается как необходимость — об этом говорят 72% респондентов, — но заранее подключали eSIM только 19%. Это означает, что вопрос связи для многих до сих пор остается не частью подготовки к поездке, а задачей, которую приходится решать уже на месте», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

