CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил LTE в Кизляре

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям одного из крупнейших городов Дагестана. Интернет-данные теперь можно загружать со скоростью до 65 Мбит/с. Также специалисты «МегаФона» усилили покрытие, чтобы обеспечить соединение даже на отдаленных улицах и в прилегающих поселениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании запустила новые и модернизировала существующие базовые станции в Кизляре. Благодаря этому скоростной интернет стал доступен на всей его территории — от районов с плотной застройкой, до частных секторов и поселков рядом.

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи, расположенных в городе, дополнительно средние и высокие диапазоны частот. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость передачи данных.

Коробочное решение для ИИ можно развернуть за месяц вместо года Цифровизация

«Мы видим, что жители и гости Кизляра стали активнее пользоваться интернет-сервисами. С начала года общий объем онлайн-данных здесь вырос на 12% по сравнению с показателями прошлого года. Со своей стороны мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Абоненты в Кизляре ежемесячно расходуют свыше 350 ГБ интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить примерно 10 тыс. музыкальных композиций. Больше всего мобильного трафика у местных жителей уходит как раз на музыкальные сервисы, а также на видеохостинги и мессенджеры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

