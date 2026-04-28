Мошенники все чаще «ловят» красноярцев на более сложные сценарии обмана

Компания МТС проанализировала мошеннические звонки абонентам Красноярского края с начала 2026 г. Регион замыкает топ-15 регионов по числу звонков со сложными схемами и сценариями обмана, однако общее количество мошеннических звонков в 2026 г. снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стандартные методы обмана, предполагающие конкретную мошенническую уловку, по-прежнему распространены в Красноярском крае, однако преступники всё чаще используют персонализированные схемы с усиленным психологическим давлением. Такие схемы предполагают цепочку звонков, чтобы заполучить доверие жертвы и заставить ее передать свои сбережения или персональные данные. Главная цель злоумышленников — пожилые люди старше 55 лет. На них приходится более 80% всех многоэтапных мошеннических звонков в регионе.

Аналитики выяснили, что по сложным схемам жителям Красноярского края чаще всего звонят с предложениями дополнительного заработка и выгодных инвестиций — на такие вызовы приходится более половины всех мошеннических атак. Также сохраняется тенденция звонков от имени якобы госорганов, коммунальных служб, почты и пенсионного фонда.

В 2026 г. мошеннические вызовы поступают красноярцам чаще всего с понедельника по среду с пиком активности в 10:00 и с 14:00 до 17:00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые люди на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни. Злоумышленники пользуются загруженностью или изолированностью человека, чтобы застать его врасплох.

«Мошенники с каждым годом используют все более изощренные схемы обмана, но и средства защиты от злоумышленников становятся все более высокотехнологичными. Так, наш продукт «Защитник» в этом году выявил и заблокировал 523 млн нежелательных вызовов по всей стране, причем подозрительные звонки «отсеиваются» по сотням критериев. Решение умеет ограждать от сомнительных вызовов не только самого абонента, но и членов его семьи — если вашему ребенку или пожилому родственнику звонит мошенник, приложение вам об этом немедленно сообщит», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

