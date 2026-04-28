МТС накрыла сетью LTE 17 населенных пунктов Брянской области

ПАО «МТС» запустила сеть в 17 населенных пунктах в 11 районах Брянской области. Этой весной более 6 тыс. брянцев получили доступ к качественным услугам связи в рамках реализации программы устранения цифрового неравенства. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Районы с наибольшим количеством населенных пунктов, где появилась связь МТС – Мглинский (четыре деревни) и Брасовский (три). В зону покрытия вошли объекты сельской инфраструктуры, в частности, сельские администрации, средние образовательные школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, дороги районного значения. Доступ к скоростному мобильному интернету позволит местным жителям пользоваться государственными и социальными сервисами, банковскими приложениями, маркетплейсами и онлайн-услугами.

«В этом году мы продолжаем нашу важную работу в рамках программы устранения цифрового неравенства. Считаем, что независимо от того, большой ли населенный пункт или маленькая деревня, жители должны иметь доступ к цифровым услугам: быстро находить информацию в сети, смотреть фильмы и сериалы онлайн, пользоваться различными сервисами, работать и учиться дистанционно. Поэтому наша задача – создать для этого необходимую инфраструктуру. Теперь более 6 тысяч брянцев не почувствуют разницы в цифровом комфорте с жителями крупных городов, В ближайшее время мы присоединим к нашей сети еще 15 малых населенных пунктов», — сказал директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

