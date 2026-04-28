Отдохнуть на майских: россияне активно бронируют билеты в Азию

Россияне активно мониторят сайты авиакомпаний, отслеживают скидки и оперативно бронируют билеты перед майскими праздниками. При этом почти 40% запланированных перелетов приходится на страны Азии. Такие данные приводят «МегаФон» и сервис и бронирования билетов «Купибилет» в совместном исследовании. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным мобильного оператора, в начале апреля трафик на агрегаторы поисковиков авиабилетов в стране вырос в пять раз по сравнению с показателями начала года. Особая активность стала наблюдаться во второй половине месяца, когда объем запросов превысил среднесуточные показатели апреля на 22%. Наиболее активно билеты присматривают в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Чечне, Самарской и Свердловской областях, Татарстане, Приморье, Башкортостане и Якутии.

Главным направлением внутри страны на майские праздники в этом году, по данным «Купибилет», стал Калининград, возглавивший рейтинг самых популярных путешествий по России. В тройку лидеров также вошли классические курорты Сочи и Минеральные Воды.

Среди зарубежных направлений безусловным фаворитом оказался Стамбул. В первую тройку также вошли Анталья и Нячанг. Отмечается настоящий бум интереса к азиатскому направлению: на него приходится уже 37% от всех броней. Помимо Вьетнама, жители страны активно рассматривают перелеты в Токио, Шанхай и Пекин.

Самый дорогой авиабилет был куплен на рейс в Токио — его стоимость достигла 89 тыс. руб. в одну сторону. Наиболее бюджетными вариантами для путешествий стали внутренние направления: перелеты в Санкт-Петербург и Казань. Стоимость билетов на эти маршруты варьируется в пределах 9 тыс. руб., что делает их доступными для широкого круга путешественников.