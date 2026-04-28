CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Отдохнуть на майских: россияне активно бронируют билеты в Азию

Россияне активно мониторят сайты авиакомпаний, отслеживают скидки и оперативно бронируют билеты перед майскими праздниками. При этом почти 40% запланированных перелетов приходится на страны Азии. Такие данные приводят «МегаФон» и сервис и бронирования билетов «Купибилет» в совместном исследовании. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным мобильного оператора, в начале апреля трафик на агрегаторы поисковиков авиабилетов в стране вырос в пять раз по сравнению с показателями начала года. Особая активность стала наблюдаться во второй половине месяца, когда объем запросов превысил среднесуточные показатели апреля на 22%. Наиболее активно билеты присматривают в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Чечне, Самарской и Свердловской областях, Татарстане, Приморье, Башкортостане и Якутии.

Главным направлением внутри страны на майские праздники в этом году, по данным «Купибилет», стал Калининград, возглавивший рейтинг самых популярных путешествий по России. В тройку лидеров также вошли классические курорты Сочи и Минеральные Воды.

Среди зарубежных направлений безусловным фаворитом оказался Стамбул. В первую тройку также вошли Анталья и Нячанг. Отмечается настоящий бум интереса к азиатскому направлению: на него приходится уже 37% от всех броней. Помимо Вьетнама, жители страны активно рассматривают перелеты в Токио, Шанхай и Пекин.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Самый дорогой авиабилет был куплен на рейс в Токио — его стоимость достигла 89 тыс. руб. в одну сторону. Наиболее бюджетными вариантами для путешествий стали внутренние направления: перелеты в Санкт-Петербург и Казань. Стоимость билетов на эти маршруты варьируется в пределах 9 тыс. руб., что делает их доступными для широкого круга путешественников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

