За сутки водители более 100 раз сообщили через «ЭРА-ГЛОНАСС» об упавших на дороги деревьях

Из-за упавших деревьев и заблокированных дорог в Центральной России выросло число аварийных вызовов — госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС» уже передала в Систему 112 более 100 экстренных сообщений. Об это CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

«С помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренные и дорожные службы получают точные координаты происшествий. Это позволяет быстрее приходить на помощь. Отмечаем, что вызовы все еще продолжают поступать, рекомендуем водителям быть внимательными и в случае ЧП использовать кнопки SOS в машинах для помощи себе и попутчикам», — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Часто аварийные сообщения в дни непогоды не связаны напрямую с ДТП: очевидцы, например, сообщают о застрявших или заблокированных упавшими деревьями машинах, а также о ситуациях, когда другим водителям нужна помощь.

В целом количество вызовов спецслужб с помощью госинформсистемы за последние сутки выросло на 30% по сравнению со среднесуточными значениями – до 370 единиц, из которых 96 составляют вызовы, совершенные вручную (вдвое больше, чем в среднем за сутки).

«ЭРА-ГЛОНАСС» сегодня является важным инструментом взаимопомощи на дорогах: кнопка SOS находится в зоне досягаемости водителя и активируется одним нажатием. На сегодняшний день к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 13,5 млн автомобилей, а за все время работы система передала спасателям свыше 550 тыс. вызовов.

Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

У злоумышленников изъяли имитацию базовой станции для рассылки мошеннических SMS

Россиян предупредили о возможном взломе роутеров мошенниками для совершения ИТ-преступлений

Путин призвал депутатов и сенаторов не увлекаться запретами и ограничениями в России

CNews приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии будущего 2026» 21 мая

Минцифры: Блокировка доступа к онлайн-сервисам через VPN нужна для кибербезопасности россиян

