«Билайн бизнес» представил pLTE 5G проект на выставке Mining World Russia

«Билайн бизнес» выступил одним из привлеченных партнеров для демонстрации комплексного и высокотехнологичного решения для управления горными работами на сети Private 5G*. Проект был представлен на выставке Mining World Russia в павильоне консорциума для горнодобывающей отрасли.

Цифровая трансформация ставит перед горнодобывающей промышленностью серьезные вызовы, которые неминуемо приближают рынок к автоматизации и роботизации. Растет спрос на строительство частных сетей для передачи корпоративного и технологического трафика на выделенных частотах, что обеспечивает стабильность и безопасность работы производственных систем предприятия.

Билайн имеет большой практический опыт в реализации крупнейших, сложных и уникальных проектов в построении частных сетей промышленной связи на промышленных площадках для достижения технологического лидерства предприятиями горнодобывающей отрасли.

В рамках выставки на открытом семинаре «Операционная эффективность, базовый и расширенные сервисы, роботизация» отраслевые эксперты и представители Билайна обсудили переход от технологии Private LTE** к Private 5G, перспективы и преимущества этого типа сетей.

Одним из центральных выступлений стала сессия с участием Игоря Голутвы, директора департамента по работе с ключевыми клиентами промышленного сектора, который поделился опытом и результатами реализации проекта по построению уникальной отказоустойчивой сети Private LTE в условиях меняющегося рельефа производственной площадки.

Игорь Голутва, директор департамента по работе с ключевыми клиентами промышленного сектора «билайн бизнес»:

«Уникальность сети в рамках этого проекта заключается в ее отказоустойчивости, необходимой для непрерывной работы ключевых сервисов. Также было реализовано георезервирование ядра сети на двух площадках заказчика по схеме 1+1, при выходе из строя любого элемента сеть продолжает функционировать и переключение пользователей происходит бесшовно. При штатном функционировании сети каждая площадка обслуживается своими базовыми станциями, но в случае полного выхода из строя одна из площадок переключается на другую. Этот резерв сохраняется на уровне радиопередатчиков, связность базовой станции резервируется кольцами. Мы обеспечили клиенту SLA*** на уровне 99,99%».

Строительство сетей 5G необходимо для соответствия предъявляемым требованиям при цифровизации и роботизации производства, полноценного контроля функционирования оборудования

Сети 5G**** позволят увеличить пропускную способность и безопасность передачи данных, приоритизировать трафик, увеличить количество подключенного оборудования и максимально снизить задержки, что критично для работы беспилотного транспорта. Также стоит отметить важное преимущество частных сетей – возможность быстрого масштабирования существующих систем и оперативного внедрения новых.

Александр Исаков, директор департамента системной интеграции «билайн бизнес»:

«Билайн полностью готов к строительству сетей пятого поколения на производственных площадках промышленных предприятий России. В настоящий момент мы готовы организовывать пилотные зоны 5G для наших заказчиков, а также внедрять технические решения, полностью адаптированные к требованиям оптимизации производства, промышленной безопасности и установки роботизированной техники. При этом «билайн бизнес» готов обеспечить разработку плана бесшовного перехода от сетей Private LTE к технологиям Private 5G».

*Private 5G — выделенная беспроводная LTE-сеть на базе технологии 5G, построенная и управляемая внутри компании, изолированная от общедоступной сети оператора.

**Private LTE (англ. pLTE) — выделенная беспроводная LTE-сеть для предприятий, построенная и управляемая внутри компании, изолированная от общедоступной сети оператора. Все элементы сети находятся в замкнутом контуре.

***SLA (от англ. Service Level Agreement) — юридически обязывающий договор между поставщиком услуг и клиентом, определяющий минимальные стандарты обслуживания. В контексте дата-центров SLA фиксирует гарантии по времени бесперебойной работы инфраструктуры, скорости реагирования на инциденты и компенсации при нарушении обязательств.

****5G (от англ. fifth generation — «пятое поколение») — пятое поколение мобильной связи. Пришло на смену предыдущим стандартам (4G, 3G). Технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и возможность одновременного подключения большего числа устройств.

Реклама / ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636