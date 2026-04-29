«Флат» представил беспроводную VoIP-платформу и премиальный IP-телефон с поддержкой видео

Компания «Флат» представила новый IP-телефон премиум-сегмента FLAT-Phone A10 с поддержкой аудио- и видеозвонков, а также беспроводную VoIP-платформу «Флат» WHL 300. Об этом CNews сообщили представители ООО «Флат».

Разработанная с применением технологии микросот платформа «Флат» WHL 300 позволяет создавать единую зону покрытия с автоматической регистрацией абонентов на ближайшей базовой станции, поддерживая бесперебойную связь и бесшовную передачу управления вызовов между точками. Частотный диапазон 864–870 МГц обеспечивает стабильную передачу голоса, прохождение сигнала сквозь стены и препятствия с радиусом действия до 500 метров на открытой территории и до 100 метров внутри зданий. Взаимодействие «Флат» WHL 300 с телефонными станциями по протоколу SIP обеспечивает высокую интеграционную совместимость с большим систем корпоративной телефонии.

«Вывод на рынок FLAT-Phone A10 и платформы WHL 300 – важный этап в развитии нашей продуктовой линейки. FLAT-Phone A10 органично дополнил линейку стационарных телефонов «Флат», которая теперь закрывает все потребности заказчиков: от простых голосовых вызовов до качественной видеосвязи. Выпуск WHL 300 стал решением актуальной на сегодня задачи замены устаревших беспроводных DECT-решений, установленных у корпоративных заказчиков более пяти лет назад. Это новый вызов для нас – и мы рады представить первое российское решение среди отечественных разработчиков», – сказала Мария Бобцова, директор по развитию бизнеса производственного подразделения «Флат-Про».

Представленные FLAT-Phone A10 и «Флат» WHL 300 соответствуют требованиям отраслевых регуляторов к российскому ИТ оборудованию и в настоящее время проходят регистрационную процедуру для включения в Единый реестр российской промышленной продукции.