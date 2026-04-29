Мечети, озера и водопады: российские туристы устремились в Чечню

За два весенних месяца Чеченская Республика приняла гостей из более чем 40 регионов России. Чаще всего к историческим и природным местам приезжали путешественники из соседних регионов и Санкт-Петербурга. При этом отдыхающие активно делились впечатлениями в интернете — их мобильный трафик вырос на 18% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщают специалисты «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает аналитика больших данных оператора, наиболее популярные достопримечательности у туристов распределились следующим образом.

Мечеть «Сердце Чечни» им. Ахмата Кадырова. Визитная карточка Грозного, одна из крупнейших мечетей России и Европы. Мраморное строение в классическом османском стиле окружено комплексом высотных зданий «Грозный-Сити» и подсветкой на набережной реки Сунжа. Обязательный пункт на карте каждого туриста.

Озеро Кезенойам. Самое высокогорное и, пожалуй, самое живописное озеро на Северном Кавказе. Вокруг него с древности селились люди, о чем говорят найденные там чеченские боевые и жилые башни, средневековый замок, а также одни из самых ранних мечетей.

Аргунское ущелье. Одно из крупнейших по протяженности ущелий Кавказа, природный «музей под открытым небом» с древними башнями и резиденцией имама Шамиля.

Нихалоевские водопады. Каскад из двенадцати водопадов от двух до 32 метров в Шатойском районе. Туристический поток сюда не прекращается в любое время года: летом можно увидеть бурные потоки воды, а зимой — замерзшие ледяные лавины.

Сокращение ИТ-бюджетов становится стимулом для цифровой трансформации цифровизация

Мечеть «Гордость мусульман» им. Пророка Мухаммеда. Жемчужина не только города Шали, но и всей республики. Мечеть построена из итальянского мрамора, а росписью внутри занимались художники со всего мира. Вмещает в себя до десяти тысяч верующих.

Среди рекордсменов по потреблению интернет-трафика в Чечне оказались пользователи из Ингушетии, Дагестана и Санкт-Петербурга. За месяц они использовали от 600 до 1000 Мбайт, выкладывая в соцсети впечатления о посещении региона.

«Развитие внутреннего туризма — важный тренд, и мы динамично включаемся в этот процесс. Постоянно совершенствуем качество связи в туристических зонах региона, чтобы путешественники могли в полной мере наслаждаться отдыхом. В частности, к этому сезону провели модернизацию в ключевых локациях Грозного, а также в наших природных заповедниках. Теперь средняя скорость загрузки тут достигает 70 Мбит/c. Этого хватит для комфортного использования различных "тяжёлых" сервисов, например, прямых трансляций в высоком разрешении», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

