CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» обеспечил цифровой комфорт для тысяч гостей санатория «Сосновая роща»

Около 1 млн фото с отдыха – именно такой объем трафика, эквивалентный числу снимков, сгенерировали отдыхающие зауральской здравницы с начала 2026 г. В качестве ответа на растущие запросы пользователей инженеры «МегаФона» провели апгрейд телеком-инфраструктуры в санатории «Сосновая роща» Курганской области. Это позволит гостям и персоналу лечебного учреждения пользоваться качественной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом на всей территории здравницы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Примененное техническое решение обеспечит доступ к цифровым сервисам во время отдыха и лечения и обеспечит комфортное пребывание в окружении природы без потери связи с внешним миром.

Санаторий «Сосновая роща» — круглогодичный бальнеологический курорт федерального значения. Он расположен в 160 километрах от Кургана на берегу озера Горькое в окружении реликтового соснового бора. Согласно обезличенным данным оператора, поправить здоровье и восстановить силы едут не только жители соседних областей — Челябинской, Тюменской и Свердловской, но и гости из более отдаленных территорий. Посетители прибывают из Краснодарского края, Самарской и Оренбургской областей и других регионов.

Статистика использования сети подтверждает высокую востребованность связи среди гостей санатория. Только с начала текущего года через телеком-оборудование, обеспечивающее связь для гостей здравницы, прошло свыше 3 тысяч гигабайт трафика. Отдыхающие активно используют мобильный интернет для общения с близкими, гейминга или просмотра видеоконтента.

«Модернизация сети в санатории «Сосновая роща» является частью долгосрочной программы МегаФона по развитию инфраструктуры в Курганской области. Мы уделяем особое внимание социально-значимым объектам, где качество связи напрямую влияет на комфорт и безопасность людей, — сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков. — Работа по увеличению покрытия и скорости передачи данных проводилась с учетом специфики территории и потребностей пользователей. В итоге наши специалисты обеспечили равномерное распределение сигнала по всей площади санатория».

Подписаться на новости Короткая ссылка


