CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС запустила «Умный бизнес» — первый тариф со встроенной аналитикой звонков и мини-CRM

МТС запустила новый корпоративный тариф «Умный бизнес», где впервые объединила в одном предложении мобильную связь, интеллектуальную расшифровку звонков, геосервисы и защиту от спама. Теперь все возможности включены в единый пакет услуг для компаний любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В новую линейку тарифов собраны инструменты для бизнеса, которые ранее требовали отдельной настройки и дополнительных затрат. Абоненты могут пользоваться бесплатной записью и расшифровкой разговоров, а также мини-CRM на базе сервиса МТС Optimus. Это дает возможность автоматически фиксировать ключевые договоренности и управлять задачами без лишних ручных операций. Кроме этого, в тарифы включена защита от спама и маркировка вызовов — это делает звонки безопаснее и повышает дозваниваемость, а также помогает соблюдать регуляторные требования.

Также в ряде пакетов пользователи получают доступ к платформе «Геоэффект» на один месяц. Сервис составляет отчетность по интересующей локации: данные по трафику посещений за последние шесть месяцев, расходы посетителей, портреты проживающего и работающего населения. Такая геоаналитика позволяет предпринимателям выбирать наиболее эффективные объекты под размещение бизнеса.

«МТС первой в России объединила в корпоративном тарифе мобильную связь и профессиональные инструменты аналитики для крупного бизнеса. Мы создаем новую категорию — умную корпоративную связь, где телефон сотрудника становится полноценным инструментом управления бизнесом. Раньше запись звонков, CRM и геоаналитика требовали отдельных бюджетов и IT-ресурсов. Теперь все это доступно любой компании МСБ из «коробки» — без сложной настройки и скрытых затрат», — отметил директор департамента маркетинга и развития продуктов бизнес-рынка МТС Алексей Мерзляков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

