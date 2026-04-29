Связка АТС «Телфин.Офис» с SimulCRM объединяет коммуникации и продажи в одну экосистему

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении числа готовых интеграций АТС «Телфин.Офис» с пулом российских CRM. Связка с SimulCRM устраняет системный разрыв между управлением клиентской базой и коммуникациями. Структурированные данные по звонкам в CRM обеспечивают полный контроль над воронкой продаж и высокую точность прогнозирования финансовых показателей.

Готовая интеграция АТС «Телфин.Офис» с системой SimulCRM трансформирует бизнес-процессы, превращая каждый звонок в автоматизированное событие внутри единого рабочего пространства. Одновременная работа с данными решениями обеспечивает два стратегических преимущества: существенное повышение операционной скорости и жесткую дисциплину учета.

«Минимизация рутинных действий по переносу данных позволяет менеджерам фокусироваться на конверсии, а создание прозрачного и управляемого контура продаж гарантирует, что ни один входящий запрос не останется незафиксированным. Таким образом, телефония становится полноценным инструментом управления эффективностью, а не изолированным каналом связи», — сказал Владимир Алёхин, руководитель проекта SimulCRM.

Коробочное решение для ИИ можно развернуть за месяц вместо года
Связка бизнес-приложений поддерживает полный цикл управления вызовами. В частности, звонок в один клик позволяет связаться с клиентом непосредственно из карточки сделки в CRM, а всплывающие уведомления мгновенно идентифицируют абонента при обращении в компанию по телефону. Система также автоматически сопоставляет внутренние номера сотрудников с их профилями в CRM, обеспечивая корректную маршрутизацию и персональный подход.

Кроме этого, пользователям интеграции теперь доступна автоматическая привязка истории звонков, включая длительность, статусы и направление вызова, к клиентам в SimulCRM. Еще одним преимуществом является загрузка записей разговоров в карточки, что исключает необходимость ручной фиксации и поиска данных. Это позволяет руководителям контролировать качество коммуникаций и анализировать воронку продаж на основе реальной информации, а не субъективных отчетов сотрудников.

Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

В Китае построят мощнейший в мире суперкомпьютер без единого GPU

На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму

ИТ-инциденты в интернете в 2026 году обойдутся российскому бизнесу в десятки миллионов

Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

В Москве начали маркировать все звонки от госслужб для борьбы с телефонными мошенниками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще