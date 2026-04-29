Выручка MCN Telecom по итогам 2025 года увеличилась на 8%

Российский оператор связи MCN Telecom, предоставляющий услуги для бизнеса и частных клиентов и разрабатывающий программные решения, подвел итоги работы за 2025 г. Количество абонентов компании по итогам года осталось сопоставимым с предыдущим периодом, при этом выручка выросла на 8%. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Рост выручки обеспечен развитием дополнительных сервисов телеком-платформы и увеличением голосового трафика. В частности, услуги «Виртуальной АТС» демонстрируют устойчивую положительную динамику: ежегодный прирост составляет около 15%, аналогичный рост зафиксирован и по итогам 2025 г. Сервисы Telecom API показали рост выручки примерно на 30%.

Ключевыми направлениями разработки остаются технологии Telecom API и решения для автоматизации бизнес-коммуникаций – «Контакт-центр ИИ», голосовые роботы и чат-боты. В 2025 г. компания вывела на рынок новый продукт для автоматизации входящих и исходящих звонков – «Телефонного ИИ-агента».

В рамках последнего обновления в него был интегрирован полный комплект LLM-сервисов «Яндекса», включая функции синтеза и распознавания речи. Также была расширена функциональность «Контакт-центра ИИ» и других решений платформы.

В частности, обновлены интерфейсы управления «Виртуальной АТС» и сценариями звонков. Улучшен интерфейс управления телефонными номерами, расширены возможности переадресации, добавлена функция записи и транскрибации звонков без обязательного подключения услуги ВАТС.

Также в телеком-платформу CPaaS внедрены новые ИИ-голоса, позволяющие клиентам создавать голосовые приветствия, интерактивные меню и автоматизированные сценарии коммуникации с пользователями.

Новые ИИ-голоса отличаются более естественным звучанием благодаря возможности выбора тембра, пола и языка диктора. Поддержка управления эмоциями через промпты позволяет создавать сценарии, максимально приближенные к живому общению.

«Контакт-центр ИИ» MCN Telecom был впервые представлен в мае 2024 г. За полтора года платформа была существенно доработана.

В частности, реализованы модули «Адресная книга» для хранения контактов и «Обращения» для обработки клиентских запросов. Это позволяет использовать «Контакт-центр ИИ» не только как единый интерфейс для коммуникации по различным каналам, но и как CRM-систему с базовой функциональностью.

Дополнительно внедрена функция отслеживания UTM-меток в виджете на сайте, которая позволяет определять источник обращения клиента. Интеграция данных рекламных каналов с информацией о клиентах в «Адресной книге» и CRM обеспечивает расширенную аналитику эффективности маркетинга и конверсии в продажи.

Для повышения эффективности обработки обращений доступны гибко настраиваемые сценарии текстовых и голосовых диалогов, шаблоны сообщений, автоответы, метки диалогов и маршрутизация чатов между операторами.

Расширена логика обработки диалогов: если ранее завершённые или не принятые оператором диалоги автоматически закрывались, теперь можно настраивать отдельные сценарии в зависимости от статуса – например, если диалог был пропущен, завершен пользователем или оператором. Также добавлен виджет, позволяющий операторам отслеживать последние диалоги, выделять неотвеченные диалоги и использовать настраиваемые фильтры, сохраняемые в виде папок.

В 2025 г. была реализована прямая интеграция Виртуальной АТС с BPM-системой Elma365. Решение обеспечивает передачу данных о звонках в систему, привязку информации к сделкам и контактам, а также автоматическое назначение ответственных за взаимодействие с клиентами. Кроме того, реализована интеграция с мессенджером Max, которая позволяет получать события телефонии и SMS в чат-боте MCN Telecom.

Всего в портфеле MCN Telecom более 30 интеграций с CRM- и другими внешними системами — как универсальными, так и специализированными. Среди них: amoCRM, «Битрикс24», Yclients, «Простые звонки», retailCRM, Мегаплан, «1С-Рарус», Elma365, «Мой склад», Envybox, S2CRM и другие.

«В 2025 г. ключевой фокус был направлен на внедрение телефонного ИИ-агента, а также на доработку других продуктов платформы с целью предоставления более современных и удобных решений для повышения качества обслуживания клиентов. Телефонный ИИ-агент представляет собой виртуального сотрудника, который принимает и совершает звонки без участия человека, не пропускает обращения и вежливо отвечает на вопросы клиентов. Он способен оперативно консультировать по услугам, оформлять заявки и передавать данные в CRM-систему. ИИ-агент может заменить первую линию поддержки: он учитывает историю взаимодействия с клиентом, задаёт уточняющие вопросы и эффективно обрабатывает типовые сценарии. В более сложных случаях, требующих участия человека, система переводит звонок на специалиста, передавая ему полную историю общения. Это позволяет сотруднику сосредоточиться на задачах, решение которых требует эмпатии и нестандартного подхода», – отметили в MCN Telecom.