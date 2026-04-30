CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Телеком
|

Eltex выпускает важное обновление для IP-АТС SMG: расширены интеграции и добавлен СОРМ-функционал

Вендор телекоммуникационного оборудования Eltex обновил программное обеспечение для IP-АТС серии SMG. Новая версия 3.410 направлена на повышение стабильности работы, расширенные возможности интеграции и развитие функционала для операторов связи и корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Одним из ключевых нововведений стала поддержка API, благодаря которой SMG может интегрироваться с внешними сервисами и бизнес-приложениями – например, с CRM-системами. Добавляется возможность управления конфигурациями устройств через REST-запросы, получения событий в реальном времени через WebSocket и инициация звонков из внешних систем с помощью функции Click-to-Call.

Существенные изменения коснулись возможностей для СОРМ: реализована поддержка функционала «СОРМ3 Сигналтек» и «СОРМ Мультистрим». Последний позволяет подключать до восьми потоков СОРМ к одному пункту управления.

«В этой версии мы сделали акцент на эксплуатационной зрелости системы. Добавили инструменты, которые упрощают ежедневную работу с оборудованием: расширили мониторинг, дали больше гибкости в настройке функционала, реализовали REST API, устранили баги, продолжили развитие функционала СОРМ. Параллельно усилили безопасность – внедрили централизованную аутентификацию через TACACS+, усовершенствовали политику паролей и ролевую модель доступа на основе групп. В результате система становится более предсказуемой в эксплуатации и удобной для администрирования в инфраструктурах любого масштаба», — сказал Олег Лучко, presale-инженер сервисного центра VoIP Eltex.

Дополнительно Eltex расширил возможности защиты данных на уровне оборудования. Для модели SMG-200 реализована механическая блокировка слота SD-карты с возможностью пломбирования. Это решение исключает несанкционированное извлечение носителя и подмену данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще