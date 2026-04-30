Eltex выпускает важное обновление для IP-АТС SMG: расширены интеграции и добавлен СОРМ-функционал

Вендор телекоммуникационного оборудования Eltex обновил программное обеспечение для IP-АТС серии SMG. Новая версия 3.410 направлена на повышение стабильности работы, расширенные возможности интеграции и развитие функционала для операторов связи и корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Одним из ключевых нововведений стала поддержка API, благодаря которой SMG может интегрироваться с внешними сервисами и бизнес-приложениями – например, с CRM-системами. Добавляется возможность управления конфигурациями устройств через REST-запросы, получения событий в реальном времени через WebSocket и инициация звонков из внешних систем с помощью функции Click-to-Call.

Существенные изменения коснулись возможностей для СОРМ: реализована поддержка функционала «СОРМ3 Сигналтек» и «СОРМ Мультистрим». Последний позволяет подключать до восьми потоков СОРМ к одному пункту управления.

«В этой версии мы сделали акцент на эксплуатационной зрелости системы. Добавили инструменты, которые упрощают ежедневную работу с оборудованием: расширили мониторинг, дали больше гибкости в настройке функционала, реализовали REST API, устранили баги, продолжили развитие функционала СОРМ. Параллельно усилили безопасность – внедрили централизованную аутентификацию через TACACS+, усовершенствовали политику паролей и ролевую модель доступа на основе групп. В результате система становится более предсказуемой в эксплуатации и удобной для администрирования в инфраструктурах любого масштаба», — сказал Олег Лучко, presale-инженер сервисного центра VoIP Eltex.

Дополнительно Eltex расширил возможности защиты данных на уровне оборудования. Для модели SMG-200 реализована механическая блокировка слота SD-карты с возможностью пломбирования. Это решение исключает несанкционированное извлечение носителя и подмену данных.