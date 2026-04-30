МТС обновила LTE-сеть на юге Омской области

МТС провела очередной этап масштабного обновления телеком-оборудования в Омской области. В результате рефарминга – перевода частот в диапазоне 900 МГц, выделенных под 2G, на более современный стандарт мобильной связи LTE – интернет-покрытие в Омской области выросло на 10%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели рефарминг и обновили частотный диапазон порядка 40 базовых станций, расположенных более, чем в десяти районах Омской области. Это позволило существенно увеличить зону покрытия 4G на территории населенных пунктов. Кроме того, усиление сети 4G расширяет для абонентов доступ к технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, загружая файлы.

«К началу 2026 г. МТС частично обновила телеком-инфраструктуру на территории Омской области. Перевод частот затронул в основном районы, которые расположены к югу от столицы региона – это Омский, Русско-Полянский, Таврический, Полтавский, Шербакульский и Азовский немецкий национальный район. По нашим данным, в этих и других районах большинство жителей пользуются смартфонами с поддержкой 4G, а значит переход на новый современный стандарт связи — естественный процесс, к которому наши абоненты давно готовы. В планах до конца года обновить еще более 100 базовых станций, также расположенных в разных районах области», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу
Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

