«МегаФон» усилил LTE в донской столице

Жители и гости Ростова‑на‑Дону получили доступ к ускоренному мобильному интернету «МегаФона» — загрузка данных теперь возможна на скорости до 80 Мбит/с. Масштабное усиление покрытия затронуло весь город: от центральных улиц до самых отдалённых районов и поселений в окрестностях.

Техническая служба компании запустила новые и модернизировала существующие базовые станции в Ростове-на-Дону. В результате работы охватили все районы города — от плотно застроенных кварталов до частных секторов Кировского, Железнодорожного, Ленинского и Ворошиловского районов. Особое внимание уделили центральной части города: правому и левому берегу Дона, территории недалеко от главной пешеходной улицы, а также дорожным развязкам в районе железнодорожного вокзала.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи, расположенных в городе, дополнительно средние и высокие диапазоны частот. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвёртого поколения, улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость передачи данных.

«К началу мая интернет-трафик в областной столице вырос на 10%, а объём голосовых вызовов — на 12% по сравнению с началом года. Со своей стороны мы системно развиваем телеком‑инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя её под растущие потребности абонентов независимо от размера населённых пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Алексей Иванов.

