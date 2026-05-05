«МегаФон» усилил связь по дороге из Минеральных Вод в Кисловодск

Оператор разогнал интернет вокруг железной дороги, соединяющей два города. Дорога длиною в 56 километров включает в себя несколько населенных пунктов и является ключевой транспортной артерией между курортами Кавказских Минеральных Вод. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По этому пути на электричках и скоростных поездах ежедневно ездят более 4 тыс. пассажиров. При таких условиях движения наличие мобильной связи в пути имеет критическую важность для путешествий по региону. Поезда проходят по городам КМВ — Ессентукам, Пятигорску и Железноводску. В этом городе инженеры «МегаФона» как раз установили новое телеком-оборудование.

Базовые станции оснащены высокочастотным диапазоном. Так, скорость мобильного интернета на этом участке достигает 55 Мбит/с. Пассажиры на пути к Кисловодску могут скачать онлайн-карты, оставаться в Сети на протяжении всего маршрута, найти себе развлечение в дороге. Например, на такой скорости можно загрузить фильм в формате FullHD за три минуты.

«Доступность связи и интернета в поездке создает не только удобство и комфорт передвижения, но и обеспечивает безопасность. Абоненты могут в любое время суток вызывать экстренные службы, связаться с близкими, прочитать в путеводителях о нашем регионе или запостить фотографии природы в социальные сети», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

