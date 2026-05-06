CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

К летнему сезону мобильный интернет МТС появился в туристических локациях Смоленского Поозерья

МТС расширила покрытия мобильного интернета на территории национального парка Смоленское Поозерье. Это стало возможным благодаря установке базовой станции отечественного производства «Иртея» в поселке Пржевальское. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После запуска новой базовой станции мобильный интернет появился в самых популярных туристических локациях нацпарка: на озере Сапшо и Чистик. Также стабильной связью обеспечены Аптекарский сад, тропа босых, часть пешеходного экологического маршрута «В царстве бурого медведя». Теперь можно прямо на пляже пользоваться социальными сетями, делиться фотографиями с отдыха, а также на месте приобрести разрешение на посещение национального парка онлайн.

«В преддверии летнего сезона мы “добавили” мобильного интернета в излюбленном месте отдыха смолян и гостей региона — в Смоленском Поозерье. Нам поступало много запросов от жителей с просьбой обеспечить связь в удаленных точках нацпарка, поэтому эти локации стали для нас приоритетом. Выбор “Иртеи” неслучаен: отечественная базовая станция с высокой проникающей способностью радиосигнала значительно расширила зону покрытия, и теперь сеть ловит на самых популярных озерах и объектах туристической инфраструктуры. Остается только дождаться хорошей погоды и спланировать путешествие», — сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims

Россия под атакой: Число нападений троянов на отечественные компании выросло в 18 раз

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

В России спустя годы полностью отменят мобильное рабство. Россиянам позволят переезжать в другие регионы с прежним номером

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще