К летнему сезону мобильный интернет МТС появился в туристических локациях Смоленского Поозерья

МТС расширила покрытия мобильного интернета на территории национального парка Смоленское Поозерье. Это стало возможным благодаря установке базовой станции отечественного производства «Иртея» в поселке Пржевальское. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После запуска новой базовой станции мобильный интернет появился в самых популярных туристических локациях нацпарка: на озере Сапшо и Чистик. Также стабильной связью обеспечены Аптекарский сад, тропа босых, часть пешеходного экологического маршрута «В царстве бурого медведя». Теперь можно прямо на пляже пользоваться социальными сетями, делиться фотографиями с отдыха, а также на месте приобрести разрешение на посещение национального парка онлайн.

«В преддверии летнего сезона мы “добавили” мобильного интернета в излюбленном месте отдыха смолян и гостей региона — в Смоленском Поозерье. Нам поступало много запросов от жителей с просьбой обеспечить связь в удаленных точках нацпарка, поэтому эти локации стали для нас приоритетом. Выбор “Иртеи” неслучаен: отечественная базовая станция с высокой проникающей способностью радиосигнала значительно расширила зону покрытия, и теперь сеть ловит на самых популярных озерах и объектах туристической инфраструктуры. Остается только дождаться хорошей погоды и спланировать путешествие», — сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.