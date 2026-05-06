«МегаФон» усилил LTE в кубанской столице

«МегаФон» в Краснодаре подготовил мобильную сеть к туристическому сезону. Чтобы сохранить высокую скорость интернета – до 150 Мбит/с – при увеличении числа пользователей, оператор расширил диапазон частот.

Качество связи улучшилось в популярных точках притяжения горожан и туристов: вблизи набережной реки Кубань, парка «Краснодар», в районе железнодорожного вокзала Краснодар‑1 и аэропорта Краснодар. Также изменения коснулись жилых массивов вдоль Западного обхода и улиц Московская, Российская, Мачуги и ряда других.

Инженеры активировали на базовых станциях дополнительные частотные диапазоны LTE (4G). Средние и высокие частоты увеличили ёмкость сети, что позволяет сохранять быстрое интернет‑соединение даже в местах с массовым скоплением людей — в парках и зонах отдыха. Ещё одним способом нарастить ёмкость стал рефарминг: оператор перевёл часть частот из стандарта 3G в высокоскоростной 4G.

«С конца апреля Краснодар традиционно встречает поток туристов: природа пробуждается, всё вокруг цветёт и распускается. Впереди — летний сезон, и наш город неизменно оказывается в центре внимания: путешественники часто включают его в маршрут, задерживаясь на пару дней или выстраивая логистику с учётом расписания самолётов. К началу мая интернет‑трафик в столице Кубани вырос на 11%, а объём голосовых вызовов — на 14% по сравнению с началом года. Со своей стороны мы продолжаем системно развивать телеком‑инфраструктуру на территории всего региона. Уже проведены масштабные работы в популярных туристических локациях — на Красной Поляне, в Новороссийске, Анапе, Сукко и других населённых пунктах», — отметил Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

