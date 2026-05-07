Eltex обновил систему управления сетевым оборудованием ECCM до версии 2.7

Компания Eltex выпустила версию 2.7 системы управления сетевой инфраструктурой ECCM. В состав обновления включен большой набор новых возможностей для работы с коммутаторами MES, а также поддержка программного маршрутизатора vESR. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Роман Полухин, менеджер продукта ШПД Eltex: «Новая версия системы подтверждает нашу приверженность создания комплексного инструмента управления сетевой инфраструктурой на основе решений Eltex. Мы планомерно наращиваем функциональность ECCM, чтобы управление оборудованием становились проще с каждым обновлением».

Большая часть изменений направлена на упрощение развертывания и обслуживания классических трехуровневых сетевых архитектур и IP-фабрик на базе коммутаторов MES.

Для коммутаторов MES через интерфейс ECCM теперь можно в несколько кликов назначать IP-адреса на интерфейсы и просматривать таблицу маршрутизации.

При конфигурировании IP-фабрик можно выбрать протокол для построения underlay-сети (IS-IS, OSPF), а также настроить технологию EVPN Multihoming и функцию подавления ARP-запросов (ARP Suppression).

Цифровизация

Начиная с версии 2.7 ECCM поддерживается программный маршрутизатор vESR. Теперь через графический интерфейс системы можно настроить правила и зоны firewall, протоколы Telnet, SSH, VRF и SNMP.

Для повышения производительности и безопасности системы была проведена архитектурная работа по обновлению версии PostgreSQL.

