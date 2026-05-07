CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила LTE в районе строительства моста на левом берегу Лены

МТС расширила зону покрытия и увеличила скорость мобильного интернета LTE вблизи строительной площадки Ленского моста на левом берегу реки. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование в селе Старая Табага, расположенного примерно в 30 км к югу от Якутска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть высокоскоростного интернета МТС на скорости до 60 Мбит/с покрывает всю территорию строительной площадки. Проведенные работы помогут автоматизировать производственные процессы на строящемся стратегическом объекте и обеспечить рабочих доступом ко всем необходимым цифровым сервисам. Теперь сотрудники могут общаться с подрядчиками в мессенджерах, решать рабочие вопросы в чатах, отправлять видеоотчеты и многое другое. Также сеть МТС покрывает само село Табага и базу отдыха «Ленские зори».

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Строящийся мост через Лену соединит город Якутск с противоположным берегом – селом Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса, и обеспечит круглогодичное транспортное сообщение с федеральными трассами. Проект решит проблему зависимости от паромной переправы летом и ледовой — зимой. На проекте задействовано около 400 человек и 100 единиц техники.

«Мы продолжаем активно развивать и совершенствовать телекоммуникационную инфраструктуру в республике. Строительство автомобильного моста на Лене – это долгожданный и важный проект для Якутии, который в дальнейшем позволит снизить стоимость доставки грузов и ускорит экономическое развитие региона. Стабильный интернет здесь уже на этапе строительства может стать основой для бесперебойной работы умного видеонаблюдения, систем мониторинга транспорта и других технологических решений», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims

Россия под атакой: Число нападений троянов на отечественные компании выросло в 18 раз

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

В России спустя годы полностью отменят мобильное рабство. Россиянам позволят переезжать в другие регионы с прежним номером

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще