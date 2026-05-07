В Оренбуржье разогнали мобильный интернет в Бугуруслане

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в северной части города нефтяников. Техническая служба «МегаФона» запустила дополнительное телеком-оборудование на пересечении улиц Челюскина и Спортивной, охватив ряд социальных объектов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровые преобразования коснулись жилых кварталов, включая частный сектор. Также в этой части Бугуруслана расположены оздоровительные, торговые и учебные учреждения. Среди них — центральная городская больница, нефтяной колледж и автошкола. Сейчас скорость загрузки здесь достигает 100 Мбит/с.

Инженеры оператора задействовали в локации средние и высокие диапазоны частот, обеспечивающие достаточную емкость сети. Такое решение позволило увеличить скорость мобильного интернета и сбалансировать абонентскую нагрузку на территории с большой онлайн-активностью.

«Бугуруслан входит в пятерку городов региона по объемам используемого мобильного трафика. Одному пользователю здесь в среднем необходимо по 29 Гбайт в месяц. Мы системно развиваем инфраструктуру связи для комфорта наших абонентов», — сказал руководитель технической службы МегаФона в Оренбургской области Павел Ботнарь.

Как показывают большие данные оператора, горожане в Оренбуржье сейчас ежемесячно используют порядка 26 Гбайт интернет-данных на человека. В топ-5 по онлайн-активности — жители Новотроицка, Орска, Оренбурга, Ясного и Бугуруслана.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

