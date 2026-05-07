В Ульяновске усилили связь для садоводов

В столице Ульяновской области расширили покрытие 4G на въезде в город со стороны Ишеевки. Техническая служба «МегаФона» запустила дополнительное телеком-оборудование вблизи проспекта Нариманова, охватив расположенные рядом садовые товарищества. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые скорости мобильного интернета стали доступны на территории СНТ «Озон» и «Вишневый сад». Инженеры оператора задействовали сразу средний и высокий диапазоны частот, которые дают оптимальную емкость для большого числа абонента. После проведенных работ средняя скорость загрузки интернет-данных составляет 35 Мбит/c, а максимальная достигает 180 Мбит/c.

Теперь владельцы земельных участков и их гости могут запускать онлайн-трансляции, смотреть фильмы и сериалы на стримингах и пересылать тяжелые файлы без задержек и зависаний. Кроме того, клиенты оператора сейчас звонят здесь в том числе по технологии VoLTE. Благодаря ей голосовой трафик передается через сеть 4G, поэтому во время разговора можно одновременно смотреть видео, сверяться с картой или писать в мессенджере.

«Мы традиционно усиливаем связь для дачников и садоводов перед началом отпускного сезона. В данном случае улучшения коснулись не только самих СНТ, но и важной для местных жителей трассы. После запуска оборудования ежемесячный интернет-трафик в локации вырос почти на 40%», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

Как показывает аналитика оператора, в регионе объем мобильных данных одного пользователя на территории дач и садов сравнялся с показателем горожан. Сейчас и там, и там абоненту в среднем необходимо порядка одного гигабайта в день.