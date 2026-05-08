Eltex представил доступный абонентский терминал NTE-1L для массового подключения в PON-сетях

Компания Eltex выводит на рынок новый абонентский терминал NTE-1L, ориентированный на операторов связи, развивающих сети широкополосного доступа. Модель ориентирована на массовые подключения в сетях доступа. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

В основе решения – технология TurboGEPON, обеспечивающая передачу данных до 2,5 Гбит/с в направлении downlink и до 1,25 Гбит/с – в uplink. Максимальная дальность передачи сигнала достигает 20 км. Это позволяет эффективно решать задачи «последней мили». Таким образом, операторы оптимизируют затраты на инфраструктуру без ущерба стабильности доступа к сервисам.

Технология FEC-кодирования повышает надежность передачи данных за счет коррекции ошибок в принимаемых сигналах без повторной отправки данных по оптоволоконному каналу. Такая возможность снижает вероятность искажений при доставке трафика на предельные расстояния.

Eltex
Функция Shaping (ограничение скорости) позволяет точно задавать пропускную способность на конкретном порту. Это будет полезно при настройке правил в соответствии с тарифным планом оператора.

NTE-1L выполнен в компактном корпусе настольного типа с возможностью настенного размещения. В компании запущено массовое тестирование модели.

