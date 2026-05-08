Курску придали мобильное ускорение

Инженеры «МегаФона» провели работы по модернизации телеком-оборудования в городах Курской области, в результате чего в самых густонаселенных локациях региона пропускная способность сети выросла вдвое, а скорость мобильного интернета сейчас доходит до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора провели апгрейд оборудования в нескольких локациях областного центра, в новом микрорайоне Железногорска — второго по величине города региона и в Фатеже.

Кроме того, связисты улучшили сеть во Льгове за счет рефарминга. Перевод частот 2G и 3G в современный формат LTE позволил в среднем на 30% увеличить скорость мобильного интернета, а также емкость сети.

«Оптимальное распределение нагрузки на сеть — это способ улучшить скорость передачи данных и качество связи. Чтобы базовые станции могли качественно обслужить максимальное количество абонентов, мы модернизируем оборудование. Такой подход позволил существенно улучшил качество связи. В отдельных локациях мы фиксируем двукратный рост емкости сети», — сказал директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников.

В 2025 г. в регионе было построено и модернизировано около 180 базовых станций, с начала 2026 г. — еще 70. Работы по развитию сети прошли также в селах Клюква, Малое Городьково и Шумаково, а также в поселке Кировский.