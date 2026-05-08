CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

«МегаФон»: с приходом майского тепла подмосковные парки стали востребованнее на треть

Парки Подмосковья с приходом теплой погоды пользуются большей популярностью, причем не только у жителей столичного региона, но и соседних областей. Суммарно их посетили на 32% боль-ше гостей, чем в мае прошлого года, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей.

На первом месте топа оказался Истринский городской парк, на него пришлось 30% от общего числа посещений самых популярных зон отдыха региона. При этом по его аллеям прогулялось на четверть (26%) больше посетителей, чем в прошлом году. Популярность этой локации объяснима: парк нахо-дится рядом с Ново-Иерусалимским монастырем и сочетает прогулочные маршруты с благоустроен-ными зонами для семейного отдыха.

На втором месте — Центральный парк культуры и отдыха в Видном с долей 16%. С начала мая здесь покатались на аттракционах и позанимались на спортивных площадках на 25% больше людей, чем го-дом ранее. Тройку лидеров замыкает парк «Пехорка» в Балашихе (14%), известный своей набережной и зонами отдыха у воды.

Также в топ-5 вошли расположившийся на берегу реки «Сестрорецкий» парк в Клину и парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Лидером по приросту числа посетителей стал парк культуры и отдыха «Ёлочки» в Домодедово, рас-положенный в центре большого соснового массива. В мае в нем побывало в пять раз больше человек, чем годом ранее. Следом идут зеленые зоны Одинцовского округа: парк отдыха имени Ларисы Лазути-ной (+90%), востребованный у поклонников спорта и активного образа жизни, и парк Малевича (+35%), где прогулки на природе можно совместить с изучением арт-объектов под открытым небом.

Чаще всего подмосковные парки, помимо жителей Москвы и области, посещают туристы из Санкт-Петербурга, Твери, Владимира, Саратова и Нижнего Новгорода.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

С Днем Победы!

Долю разорившейся сети «Связной» купил бывший топ-менеджер ВЭБ.РФ и «Ростелекома»

Российская нейросеть показала, как устроен 3D-геном животных и растений

Сотовые сети превратились в инструмент международной слежки

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще