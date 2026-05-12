МТС увеличила на треть скорость LTE-интернета в столице Курганской области

МТС объявила о завершении очередного этапа развития сети в Курганской области. Компания провела в региональной столице рефарминг — перевод 3G в современный стандарт LTE, благодаря чему увеличила скорость мобильного интернета в среднем на 35%.

Проведенные техническими специалистами МТС работы обеспечили жителей Кургана более высокой скоростью мобильного интернета LTE для комфортного использования цифровых сервисов. В число опций, доступных жителям и гостям Кургана, входит бесплатная технология VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, загружать в «облако» файлы, просматривать онлайн-карты или искать в сети дополнительную информацию. VoLTE также позволяет совершать голосовые звонки с улучшенным качеством звука, в том числе в условиях действия ограничений.

«Почти все жители Курганской области уже используют современные смартфоны. В такой ситуации переход на сети LTE является необходимым шагом для увеличения ее пропускной способности. Рост использования интернет-трафика, который мы фиксируем в крупных городах Курганской области, подтверждает своевременность такого обновления инфраструктуры. Увеличение скорости LTE-интернета в Кургане стало лишь одним из этапов нашего масштабного проекта по развитию связи в регионе – мы продолжим расширять телеком-инфраструктуру по всей области. Улучшения коснутся не только мобильной сети, но и фиксированной, которая обеспечивает курганцев быстрым домашним интернетом», — отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

