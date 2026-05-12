CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС запустила базовые станции «Иртея» в Уварове и 6 районах Тамбовской области

Компания МТС запустила базовые станции «Иртея» в городе Уварово и шести районах Тамбовской области. Высокоскоростной мобильный интернет и стабильная связь для более чем 30 тыс. местных жителей теперь обеспечиваются российским оборудованием.

Специалисты МТС развернули отечественную сеть LTE в населенных пунктах Токаревского, Гавриловского, Сосновского, Рассказовского и Староюрьевского районов. Покрытие появилось и в селе Перевоз Ржаксинского района, вблизи которого находится объект археологического наследия – древнерусское поселение X-XI веков.

Базовые станции МТС также построили в Уварове Тамбовской области. Город, на гербе которого изображена вишня, всегда славился своими садами, за что получил неофициальный титул «вишневой столицы России». С 2016 г. здесь проводят летний гастрономический фестиваль «Вишневарово».

Отечественная сеть 4G охватила важные объекты социальной инфраструктуры в населенных пунктах: школы, музеи, библиотеки, дома культуры, административные учреждения. Новое покрытие позволит местным жителям и гостям города всегда оставаться на связи и на высокой скорости использовать цифровые сервисы, а также посещать популярные туристические локации, используя для удобства онлайн-карты.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Российская телеком-инфраструктура не только поможет дальнейшему развитию туристического потенциала уваровской земли, но и позволит местным предприятиям различных отраслей, включая выращивание зерновых культур и пищевое производство, развивать цифровые решения на базе отечественного оборудования», – сказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Первая отечественная базовая станция «Иртея» в Тамбовской области появилась в начале прошлого года в рабочем поселке Ржакса. Всего за 2025 год были запущены площадки в 14 населенных пунктах региона. В 2026 г. МТС развернула отечественную сеть LTE вдоль участков федеральных трасс Р-208 в Рассказовском районе и Р-22 в Сампурском районе Тамбовской области. Бесшовным покрытием голосовой связи и скоростного мобильного интернета обеспечены около 15 километров федеральных дорог, проходящих по востоку и югу региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Прибыль «Ангстрема» от продаж чипов рухнула на 98%

В России создадут единую ИТ-платформу для общения молодежи за 95 миллионов

В 2026 г. ИИ превратился в ИТ-оружие, опасное для всего мира

Долю разорившейся сети «Связной» купил бывший топ-менеджер ВЭБ.РФ и «Ростелекома»

Российская нейросеть показала, как устроен 3D-геном животных и растений

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290