«МегаФон» усилил сотовую связь в местах отдыха в Канске

Жители Канска сохраняют привычный цифровой ритм не только в городе, но и на природе. «МегаФон» установил базовую станцию в «зеленой зоне», где расположены горнолыжный комплекс, базы отдыха и детские лагеря. Новая инфраструктура поддерживает технологию VoLTE и обеспечивает скорость мобильного интернета до 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря сочетанию низких и средних частот инженеры добились устойчивого покрытия LTE-сети и стабильной передачи данных на большой территории. В зону действия построенного телеком-объекта попали также частные дома в районе улиц Залесной и Боровой, железнодорожная станция Старая Иланка, остановки общественного транспорта и автодороги.

Пользователям «зелёных» сим-карт стало удобнее пользоваться смартфонами и на улице, и в помещениях. Теперь легко скачивать объёмные игры и файлы, смотреть видео в высоком качестве, оплачивать счета, получать госуслуги, работать с банковскими приложениями и цифровыми сервисами.

В детских лагерях у ребят появилась возможность звонить по видеосвязи родителям, записывать ролики с друзьями и делиться ими в соцсетях.

На горнолыжной базе райдеры могут слушать музыку во время спуска, вести прямые эфиры, создавать фото- и видеоконтент в реальном времени и делиться своими спортивными победами в семейных чатах.

Строительство базовой станции также расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

«Территория, где мы ввели в эксплуатацию базовую станцию, характеризуется переменным рельефом и разной плотностью застройки. Мы стремились к тому, чтобы современные технологии не нарушали природную идиллию, а становились незаметным, но надежным спутником для каждого туриста. Теперь цифровая среда доступна наравне с чистым воздухом, а отдых стал по-настоящему современным и комфортным. Кроме того, в условиях удаленности от центра города стабильный сигнал становится залогом безопасности, позволяя быстро связаться с близкими или экстренными службами в случае необходимости», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

